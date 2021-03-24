Россия должна прекратить подпитывать конфликт на Донбассе: соблюдение режима прекращения огня является важным, - посол Великобритании Симмонс
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Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс обеспокоена обострением ситуации на Донбассе. Она призывает Россию прекратить подпитывать разожженный ею конфликт на Донбассе.
Об этом она написала на своей странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
Посол, в частности, обеспокоена сообщениями о потерях среди украинских военнослужащих.
"Очень обеспокоена увеличением нарушений режима прекращения огня и сообщениями о потерях среди военных. Соблюдение режима прекращения огня является важным. РФ должна прекратить подпитывать распаленный ею конфликт и обеспечить соблюдение режима прекращения огня своими ставленниками", - заявила она.