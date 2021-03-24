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Россия должна прекратить подпитывать конфликт на Донбассе: соблюдение режима прекращения огня является важным, - посол Великобритании Симмонс

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Россия должна прекратить подпитывать конфликт на Донбассе: соблюдение режима прекращения огня является важным, - посол Великобритании Симмонс
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс обеспокоена обострением ситуации на Донбассе. Она призывает Россию прекратить подпитывать разожженный ею конфликт на Донбассе.

Об этом она написала на своей странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Посол, в частности, обеспокоена сообщениями о потерях среди украинских военнослужащих.

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"Очень обеспокоена увеличением нарушений режима прекращения огня и сообщениями о потерях среди военных. Соблюдение режима прекращения огня является важным. РФ должна прекратить подпитывать распаленный ею конфликт и обеспечить соблюдение режима прекращения огня своими ставленниками", - заявила она.

Россия должна прекратить подпитывать конфликт на Донбассе: соблюдение режима прекращения огня является важным, - посол Великобритании Симмонс 01

Автор: Степан Гутник

Топ комментарии

  • No Name 9b7d42a6
    А мне кажется заявление не корректным. Нет у нас кофликта, Россия его и сздала и продолжает свою разрушительную деятельность. А такое заявление на сторонн России скорее, типа она в стороне....
  • Светлана Науменко
    Что можно ждать от такого судьи?! Это - враг украинского народа.
    Вчора. Суддя Голуб заслуховує поручителів за Антоненка.
    Говорить Оксана Корчинська, свій виступ завершує словами "Слава Україні!".
    Суддю аж пересмикує: "це вам не Майдан!"
    - А яка проблема? Це нині офіційне вітання.
    - І на яку довіру, як поручитель ви після цього заслуговуєте?!
  • Миха Махито
    оккупант, агрессор РФ должны вывести свои войска, технику и свой сброд наемников....тогда все закончится быстро...и мир настанет. А так все это пук в лужу от посла Великобритании Симмонс! Санкции вводите на экономику РФ...что бы они от туда убрались.
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