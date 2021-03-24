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В школах и вузах разрешили организовывать кейтеринг, - решение Кабмина

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В школах и вузах разрешили организовывать кейтеринг, - решение Кабмина
Правительство утвердило нормы и порядок организации питания в учебных заведениях и детских заведениях оздоровления и отдыха. В частности, разрешается организация кейтеринга.

Такое постановление правительство приняло с однодневной доработкой на заседании в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Теперь основатели и руководители учебных заведений и детских заведений оздоровления и отдыха могут выбрать самую эффективную модель организации питания – кейтеринг, который должен соответствовать всем требованиям к безопасности пищевых продуктов или собственными силами заведения.

Помимо этого, предусмотрена структура питания, базирующаяся на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения относительно принципов здорового питания с учетом физиологических потребностей детей. Также установлены ограничения по продуктам, содержащим соль, сахар и жиры.

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При этом запрещено использовать снеки, мясные и рыбные продукты промышленного производства, кофе, сладкую газировку.

Также указан перечень продуктов, которые должны быть в ежедневном рационе учеников: злаковые, овощи, фрукты, ягоды и молочные продукты.

При этом, если у ребенка есть справка от семейного врача или педиатра о некоторых диетических потребностях, учебное заведение обязано организовать отдельное питание для этого ребенка.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Налагодити дитяче харчування? Нє, не можна.
    Запудрювати мізки іноземними термінами. це те єдине, що пліснява вміє робити,
    "Щоб усьо по- новому, по- модньому, по- хранцюзьки ( англійскі)"
    У школах і вишах дозволили організовувати кейтеринг, - рішення Кабміну - Цензор.НЕТ 5033
  • Стрелок
    блин а просто написать нельзя?
    разрешили доставку еды в школу компаниями которые этим занимаются. т.е. в школах может не быть своего пищеблока.
  • WiM
    а почему не ********, или не булинг, или не клиринг ...
    тьфу пля
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