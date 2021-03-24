Экс-министра Захарченко и двух бывших военных лишили наград ГУР Минобороны

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины лишило ведомственных знаков отличия экс-министра внутренних дел и двух бывших начальников штаба Военно-морских сил Украины. Соответствующий приказ подписал начальник ГУР Кирилл Буданов.

Об этом говорится на сайте ГУР, передает Цензор.НЕТ.

"Глава разведывательного органа полковник Буданов своим приказом лишил ведомственных наград ГУР лиц, которые были награждены за выполнение отдельных разведывательных заданий во времена преступного режима Виктора Януковича", - заявили в разведке.

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Так, без ведомственных наград ГУР остались:

бывший глава МВД Виталий Захарченко;

бывший начальник штаба, первый заместитель командующего ВМС Сергей Елисеев;

бывший начальник штаба, первый заместитель командующего ВМС Дмитрий Шакуро.

Отличий лишили в рамках выполнения указа президента Украины о введении санкций против этих людей.