Оккупанты насчитали 1,5 триллиона рублей ущерба от прекращения подачи воды в Крым

Согласно подсчетам оккупационных властей полуострова, экономика "Крыма и России" понесли ущерб в 1,5 триллиона рублей (548 млрд грн) из-за того, что Украина не подает воду на оккупированный полуостров по Северо-Крымскому каналу.

Об этом заявил глава рабочей комиссии оккупационной администрации по оценке ущерба от водной блокады, первый заместитель спикера оккупационного "парламента" Крыма Ефим Фикс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Уже в приближении - 1 триллион 476 миллиардов рублей нанесенный ущерб экономике, социальной инфраструктуре и гражданам Крыма действиями украинской стороны", - сказал Фикс в ходе заседания комиссии.

По словам оккупационного чиновника, его руководство собирается подать в суд РФ иск "к организаторам водной блокады Крыма".

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