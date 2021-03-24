Поставка следующей партии вакцины CoviShield в Украину может быть отложена на определенный срок, - "слуга народа" Радуцкий
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава парламентского комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.
"Поставка следующей партии вакцины AstraZeneca (CoviShield) в Украину может быть отложена на определенный срок. Причина - информационная кампания, развернутая против индийской вакцины в нашей стране. МИД получил письмо от посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений относительно Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca (CoviShield), поставляемой в Украину", - говорится в сообщении.
По его словам, индийская сторона отмечает, что вакцина AstraZeneca (CoviShield) является абсолютно безопасным и эффективным препаратом, подтвержденым Всемирной организацией здравоохранения. Только на территории Европы и Индии уже было использовано около 50 млн доз этой вакцины. Значительные объемы препарата законтрактовали такие страны, как Канада, Великобритания, Бразилия и другие.
"Украина законтрактовала 1,5 миллиона доз вакцины производства Индии. Но для производителя не проблема передать эту партию другим заказчикам. Спрос на вакцины в мире значительно превышает возможности производства", - подчеркнул Радуцкий.
Нардеп добавил, что президент Зеленский поручил министрам Степанову и Кулебе найти дополнительные способы для ускорения поставки следующей партии вакцины CoviShield в Украину.
"Министерство здравоохранения и МИД Украины должны как можно быстрее сделать все необходимое, чтобы убедить индийских партнеров в непричастности государства и украинского общества к дискредитации поставщика вакцин", - добавил парламентарий.