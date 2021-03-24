Поставка следующей партии вакцины CoviShield в Украину может быть отложена на определенный срок, - "слуга народа" Радуцкий

Поставка новой партии вакцины AstraZeneca (CoviShield) в Украину может быть отложена на определенный срок из-за информационной кампании, развернутой против индийской вакцины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава парламентского комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Поставка следующей партии вакцины AstraZeneca (CoviShield) в Украину может быть отложена на определенный срок. Причина - информационная кампания, развернутая против индийской вакцины в нашей стране. МИД получил письмо от посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений относительно Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca (CoviShield), поставляемой в Украину", - говорится в сообщении.

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По его словам, индийская сторона отмечает, что вакцина AstraZeneca (CoviShield) является абсолютно безопасным и эффективным препаратом, подтвержденым Всемирной организацией здравоохранения. Только на территории Европы и Индии уже было использовано около 50 млн доз этой вакцины. Значительные объемы препарата законтрактовали такие страны, как Канада, Великобритания, Бразилия и другие.

"Украина законтрактовала 1,5 миллиона доз вакцины производства Индии. Но для производителя не проблема передать эту партию другим заказчикам. Спрос на вакцины в мире значительно превышает возможности производства", - подчеркнул Радуцкий.

Нардеп добавил, что президент Зеленский поручил министрам Степанову и Кулебе найти дополнительные способы для ускорения поставки следующей партии вакцины CoviShield в Украину.

"Министерство здравоохранения и МИД Украины должны как можно быстрее сделать все необходимое, чтобы убедить индийских партнеров в непричастности государства и украинского общества к дискредитации поставщика вакцин", - добавил парламентарий.

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