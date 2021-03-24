Украине удалось не допустить падения экономики, которое произошло в большинстве стран ЕС, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 23 марта на заседании правительства заявил, что Украине в 2020 году удалось избежать падения экономики, которое произошло в странах Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Комментируя отчет Минфина о выполнении государственного бюджета 2020 года, Шмыгаль сказал: "Хочу подчеркнуть некоторые положительные моменты: перевыполнение доходной части бюджета составило 54 млрд грн – мы запустили изменения в налоговой и на таможне и начинаем видеть результат; благодаря полному выполнению бюджета удалось уменьшить дефицит с 7,5% от ВВП до 5,3% от ВВП".

Среди положительных моментов отчета премьер-министр назвал рост минимальной зарплаты и повышение зарплат для медиков, индексацию пенсий и поддержку бизнеса.

"Если сравнивать с другими европейскими странами, то нам удалось не допустить падения экономики, которое состоялось в большинстве стран Европейского союза. Тем более, если мы сравним с кризисом 2009 года, когда падение ВВП (Украины. - Ред.) составило 15%, то сейчас этот показатель практически в четыре раза меньше. И большая заслуга того, что в прошлом году мы более мягко прошли кризис - это государственная поддержка экономики", - резюмировал премьер.

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