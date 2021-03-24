Протестовавший под ОП Филимонов: Я не вижу проблемы в разбитом окне, это не повод закрывать человека под домашний арест. ВИДЕО+ФОТО

Лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов, которого обвинили в хулиганстве из-за субботней акции протеста под Офисом Президента и могут лишить свободы на срок от 3 до 7 лет, прокомментировал обвинения.

Свою позицию Филимонов озвучил журналистам у здания Печерского райсуда, который должен избрать меру пресечения ему и еще троим участникам протеста, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я, например, не вижу проблемы в разбитом окне. Я, возможно, не поддерживаю эту ситуацию, но это точно не повод человека закрывать сейчас на домашний арест, вменять ему п. 4 ст. 296 за разбитое окно. Извините меня, пожалуйста, в том же Офисе Президента сидит Татаров, который украл 70 млн. Но он-то ходит на свободе и даже занимает свою должность", - сказал Филимонов.

Он отметил, что не согласен с предъявленными обвинениями.

"Мне инкриминируют грубое нарушение правопорядка по мотивам явного неуважения к обществу с особой дерзостью и с заранее заготовленными предметами для нанесения телесных повреждений, это очень важно. ... Какие телесные повреждения были нанесены, кому они были нанесены? Антон Геращенко рассказывает, что никто не пострадал. Откуда статью берут? Непонятно", - сказал Филимонов.

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Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн. В то же время клининговые компании готовы отмыть гранит на Банковой за 12 тыс. грн и восстановить дверь за 30 тыс. грн.

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Фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

23 марта стало известно, что полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП.







