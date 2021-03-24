Ответ НАТО на действия РФ будет твердым и содержательным, - Столтенберг

Североатлантический Альянс имеет консолидированную позицию относительно поведения России, которая прибегает к репрессиям внутри страны, а также к агрессии вне собственных границ, поэтому союзники по НАТО продолжат давать твердый и решительный ответ на угрозы со стороны РФ.

Об этом в среду во время пресс-конференции по итогам второго дня встречи министров иностранных дел стран НАТО заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министры иностранных дел НАТО только что завершили обсуждение относительно России. К нам присоединились наши близкие партнеры - Финляндия и Швеция, а также высокий представитель ЕС Боррель. В то время, как наши отношения с Россией остаются очень сложными, наша встреча продемонстрировала мощное согласие среди союзников по НАТО и партнеров... Ответ НАТО твердый и содержательный", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, несмотря на попытки и усилия НАТО развить содержательный диалог с Россией, эта страна стала на путь усиления внутренних репрессий против политических оппонентов дома и агрессивного поведения вне собственных границ.

Генсек сообщил, что министры НАТО в очередной раз призвали российские власти немедленно освободить Алексея Навального и всех участников мирных демонстраций, которые были арестованы в России.

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"Мы видели масштабные действия России по подрыву и дестабилизации соседей, включая Украину, Грузию и Республику Молдова. Она поддерживает репрессии в Беларуси и пытается вмешиваться в ситуацию в регионе Западных Балкан. Россия продолжает свое широкомасштабное военное наращивание, от Балтики до Черного моря, от Ближнего Востока до Северной Африки, от Средиземноморья до Арктики. Союзники по НАТО ощутили действия России по дезинформации и пропаганде, ее усилия влиять на выборы, кибернетические атаки и использование ею химического оружия против политических оппонентов как дома, так и на нашей территории", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что в ответ на такие действия России НАТО выполнило наибольшее усиление коллективной обороны за целое поколение, укрепило оборону против гибридных и кибернетических угроз и впредь будет сохранять бдительность.

"Мы будем продолжать работать с ЕС и нашими близкими партнерами, чтобы вместе ответить на такое поведение России", - добавил генсек НАТО.

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