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Коллегия судей КС отказалась открывать конституционное производство по делу о назначении Шкарлета министром образования

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Коллегия судей КС отказалась открывать конституционное производство по делу о назначении Шкарлета министром образования
Сегодня, 24 марта первая коллегия судей Первого сената Конституционного суда Украины (КС) приняла постановление об отказе в открытии конституционного производства по делу о назначении ВР Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

"По результатам рассмотрения вопроса об открытии конституционного производства по конституционному представлению 45 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Постановления Верховной Рады Украины "О назначении Шкарлета С. министром образования и науки Украины" принято постановление коллегии судей об отказе в открытии конституционного производства по данному делу. Вопрос об открытии конституционного производства по этому делу будет рассматриваться на заседании Палаты Суда", - следует из сообщения КС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 46 депутатов направили в КС представление об отмене решения ВР по назначению Шкарлета министром образования, - Совсун

Как сообщалось, 17 декабря 2020 года Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. В то же время, во время голосования за назначение Шкарлета был зафиксирован факт кнопкодавства. 46 депутатов направили в КС представление об отмене решения ВР по назначению Шкарлета министром образования.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • OLGA 1cb0b678
    Це називається кругова порука по-ЗЕленські
  • Ksenia VB
    це називається ручне кривосуддя
    отже запит в суспільстві на правосуддя не задоволений і буде виборюватись.
    або нормально проведуть реформу, або точно розвісять на стовпах.
  • Ksenia VB
    https://twitter.com/eternalrailway
    https://twitter.com/eternalrailway

    Herman Aksom

    @eternalrailway

    ·https://twitter.com/eternalrailway/status/1374666085702770689 5 год

    Вчора. Суддя Голуб заслуховує поручителів за Антоненка.
    Говорить Оксана Корчинська, свій виступ завершує словами "Слава Україні!".
    Суддю аж пересмикує: "це вам не Майдан!"
    - А яка проблема? Це нині офіційне вітання.
    - І на яку довіру, як поручитель ви після цього заслуговуєте?!
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