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Бюджет получил 72 млн грн за первые две лицензии наземного казино, которое откроют в Одессе и Львове

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Бюджет получил 72 млн грн за первые две лицензии наземного казино, которое откроют в Одессе и Львове
Государственный бюджет получил 72 миллиона гривен за первые две лицензии наземного казино.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Лицензии оплатили ООО "ПРИМУМ" (гостиница "Гагарин" в Одессе) и ООО "НЕБУЛА ГЕЙМС" ("Гранд Отель" во Львове).

Данные отели - первые заведения в Украине, внутри которых оператор сможет организовать легальное казино.

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Автор: Володимир Янченко

Топ комментарии

  • Бессоница
    А как вам идея открывать миниказино в отремонтированных ВИПномерах тюрем?
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    ще наркотики добрий прибуток дають
    спробуйте
  • Maxim Ak-Murza
    У нас коренные народы очень даже кучеряво зарабатывают на казино. Правда, их контролитуют Tribal Councils, а там у них свои порядки и "понятия", в которые федералы не имеют права вмешиваться.
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