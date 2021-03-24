Бюджет получил 72 млн грн за первые две лицензии наземного казино, которое откроют в Одессе и Львове

Государственный бюджет получил 72 миллиона гривен за первые две лицензии наземного казино.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Лицензии оплатили ООО "ПРИМУМ" (гостиница "Гагарин" в Одессе) и ООО "НЕБУЛА ГЕЙМС" ("Гранд Отель" во Львове).

Данные отели - первые заведения в Украине, внутри которых оператор сможет организовать легальное казино.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Государство получило 108 млн грн за первую букмекерскую лицензию, - КРАИЛ