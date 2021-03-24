Данилов: если ситуация с COVID-19 ухудшится, придется "закрыть всю страну"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не исключает, что СНБО может ввести по всей территории Украины жесткий локдаун.

Об этом он сказал в интервью BBC News Украина, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в ближайшее время Совет нацбезопасности может провести отдельное заседание, посвященное COVID-19.

"В марте прошлого года мы рассматривали этот вопрос на СНБО. Думаю, в ближайшее время будет проведено отдельное заседание СНБО по этому поводу. Это касается не только коронавируса, ведь цепью идет экономика и много других вещей", - уточнил Данилов.

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На вопрос о том, могут ли на Совете нацбезопасности обсуждать всеукраинский локдаун, он ответил: "Будет зависеть от поведения людей. Мы настаиваем, что каждая громада, согласно закону, должна самостоятельно принимать решение, нужно ли ей закрываться, или вводить другие ограничения".

"Когда мы полностью закрываем области - это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистическому сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна. Ведь жизнь человека должна быть на первом месте", - подчеркнул секретарь СНБО.

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Он также прокомментировал смерть военнослужащей, которая скончалась в Одесской области вскоре после получения дозы прививки от коронавируса.

"Каждый день в стране, к сожалению, умирает две тысячи человек. От чего умерла эта женщина - будет известно, когда состоятся все необходимые медицинские процедуры. Если это будет связано с вакцинацией - это одна ситуация. Если результаты другие - то ситуация другая", - добавил он.

По словам Алексея Данилова, "очень много" вбросов "информации о вреде вакцинации".

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"Это надо просто пережить - еще два-три месяца не только Украина, но и весь мир будет находиться в такой передряге, когда будут говорить, что эта вакцина полностью качественная, эта - на 80%, а это - на 70%. Это война всего фармацевтического рынка", - рассказал секретарь СНБО.

"Мы будем делать все, чтобы вакцинация прошла 100% по всей стране", - подчеркнул Данилов.

"Я ветеринарный врач по первому образованию (и никогда этого не скрывал) и могу сказать - единственный путь защиты от таких болезней как COVID-19 - это вакцинация", - резюмировал он.