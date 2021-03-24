"Вы выйдете на массовый протест, если докажут, что спецоперация была слита Ермаком?" - Шабунин

Власти боятся массовых протестов после выхода фильма-расследования Bellingcat о провале спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

Об этом пишет в Фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Знаете, почему власть настолько неадекватно реагирует на последние протесты? Откуда эти комсомольские заявления КМУ, внеочередные заседания ВРУ, квалификация до 7 лет тюрьмы и т.д.? Убежден - это страх. Власть боится массовых протестов, например, после фильма Bellingcat о вагнеровцах", - написал он.

"А конкретно вы выйдете на массовый протест, если Bellingcat докажет, что операция была слита, например, Ермаком?" - спросил он.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.