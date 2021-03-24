Азарову объявили о подозрении в госизмене, - ГБР
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
По версии следствия, тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев в ночь накануне подписания "харьковских соглашений" навязал Азарову условия пребывания на территории Украины Черноморского флота России.
"Достоверно понимая последствия подписания указанного Соглашения Украины, бывший премьер-министр Украины выполнил отведенную ему роль в совершении преступления, а именно - обеспечил визирование и согласование проекта документов со стороны соответствующих должностных лиц (министров, руководителей правоохранительных органов, и от имени Кабинета Министров Украины), способствовал реализации интересов РФ при всех стадий согласования проекту Соглашения до ее осуществления", - сказано в сообщении ГБР.
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Следователи получили документы, свидетельствующие, что Азаров сознательно действовал в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.
"В дальнейшем это привело к оккупации Крыма Российской Федерацией", - считают в ГБР.
Подозрение направили Азарову по месту жительства на территории РФ.
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