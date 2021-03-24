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В России отменили указ почти 15-летней давности о рассекречивании архивов времен Второй мировой

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В России отменили указ почти 15-летней давности о рассекречивании архивов времен Второй мировой
Признан утратившим силу указ министра обороны от 8 мая 2007 года "О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

Соответствующий приказ российского главы Минобороны Сергея Шойгу от 12 ноября 2020 года опубликован на портале правовой информации РФ 22 марта 2021-го, передает Цензор.НЕТ.

Указ о рассекречивании архивов был принят в мае 2007 года, его подписал тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков.

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Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • Дмитрий И 532c9b60
    Не хотят, что бы узнали про "подвиги" дидов
  • Люцифер
    Ура! Дидов засекретили! Пабеда!!!!!!!!
  • Oleksandr Onys
    Настільки велика перемога, що краще нічого не згадувати
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