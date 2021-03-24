На выборах ректора университета Шевченко победил профессор Бугров

По результатам второго тура выборов ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (КНУ) победил кандидат философских наук, профессор, действующий проректор по научно-педагогической работе КНУ Владимир Бугров.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Бугров набрал 74,31% голосов, а его ближайший соперник, доктор экономических наук, профессор, проректор по научно-педагогической работе КНУ Александр Рожко – 12,39% голосов.

Таким образом, Бугров избран новым ректором университета, так как на выборах побеждает тот кандидат, который набирает более 50% от явки избирателей.

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Бугров родился 10 ноября 1967 года. В 1991 году окончил отделение философии философского факультета КНУ им.Шевченко и поступил в аспирантуру на кафедру философии философского факультета КНУ им. Шевченко, которую закончил в 1995 году по специальности "онтология, гносеология, феноменология". С ноября 1995 по сентябрь 1998 года - ассистент кафедры философии и методологии науки философского факультета КНУ им. Шевченко.

В июне 1996 года защитил кандидатскую диссертацию на тему "Язык и символ в контексте проблемы понимания". С октября 1998 года - доцент кафедры истории философии философского факультета КНУ им.Шевченко. Ученое звание доцента присвоено в 2000 году.

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С ноября 1998 года по января 2009 года - заместитель декана по научной работе философского факультета. В январе 2009 года назначен на должность проректора по научно-педагогической работе.

С февраля 2013 - профессор кафедры истории философии философского факультета. Ученое звание профессора присвоено в мае 2014 года.

С июня 2014 исполняет обязанности заведующего кафедрой истории философии философского факультета.

Как сообщалось, нынешний и.о. ректора Леонид Губерский был назначен на должность ректора 29 октября 2015 года сроком на 5 лет, и на данный момент его полномочия истекли.