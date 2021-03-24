Депутаты "ЕС" и "Голоса" хотят, чтобы СНБО обсудил ситуацию с COVID-19

Группа народных депутатов из фракций "Голос" и "Европейская солидарность" предлагает Верховной Раде обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой безотлагательно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и обсудить ситуацию в связи с быстрыми темпами распространения COVID-19.

Соответствующее постановление №5299 зарегистрировано в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Авторы документа предлагают на заседании СНБО определиться с предложениями по стратегии дальнейшей борьбы с пандемией и провести его с участием глав фракций и групп парламента.

Народные депутаты рекомендуют парламенту признать приоритетами государственной политики в сфере здравоохранения на 2021 год обеспечение равного доступа населения Украины к безопасным и качественным вакцинам, проведение массовой бесплатной вакцинации против COVID-19 в 2021-2022 годах и обеспечение неукоснительного соблюдения порядка и сроков этой вакцинации.

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