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Депутаты "ЕС" и "Голоса" хотят, чтобы СНБО обсудил ситуацию с COVID-19

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Депутаты "ЕС" и "Голоса" хотят, чтобы СНБО обсудил ситуацию с COVID-19
Группа народных депутатов из фракций "Голос" и "Европейская солидарность" предлагает Верховной Раде обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой безотлагательно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и обсудить ситуацию в связи с быстрыми темпами распространения COVID-19.

Соответствующее постановление №5299 зарегистрировано в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Авторы документа предлагают на заседании СНБО определиться с предложениями по стратегии дальнейшей борьбы с пандемией и провести его с участием глав фракций и групп парламента.

Народные депутаты рекомендуют парламенту признать приоритетами государственной политики в сфере здравоохранения на 2021 год обеспечение равного доступа населения Украины к безопасным и качественным вакцинам, проведение массовой бесплатной вакцинации против COVID-19 в 2021-2022 годах и обеспечение неукоснительного соблюдения порядка и сроков этой вакцинации.

Также на Цензор.НЕТ: Данилов: если ситуация с COVID-19 ухудшится, придется "закрыть всю страну"

Автор: Ольга Лузан

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    і ту зєбіли таки цей......

    Депутаты "ЕС" и "Голоса" хотят, чтобы СНБО обсудил ситуацию с COVID-19 - Цензор.НЕТ 4608
  • Ksenia VB
    Назріває катастрофа. А зелене чмо не поспішає. Йому радісно коли українці страждають.
  • Гыг с Вами
    таки такие мысли навязчиво вертятся в головах ОПы...да и у самого членограя,раз подписал бумаженцию
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