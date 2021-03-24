Депутаты "ЕС" и "Голоса" хотят, чтобы СНБО обсудил ситуацию с COVID-19
Соответствующее постановление №5299 зарегистрировано в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.
Авторы документа предлагают на заседании СНБО определиться с предложениями по стратегии дальнейшей борьбы с пандемией и провести его с участием глав фракций и групп парламента.
Народные депутаты рекомендуют парламенту признать приоритетами государственной политики в сфере здравоохранения на 2021 год обеспечение равного доступа населения Украины к безопасным и качественным вакцинам, проведение массовой бесплатной вакцинации против COVID-19 в 2021-2022 годах и обеспечение неукоснительного соблюдения порядка и сроков этой вакцинации.
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