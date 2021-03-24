Новости

В парках и скверах можно ходить без маски, - Минздрав

4 30243
В парках и скверах можно ходить без маски, - Минздрав
Министерство здравоохранения Украины уточнило перечень мест, где предусмотрено обязательное ношение масок в "красных" зонах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Согласно сообщению на сайте ведомства, масочный режим не предусмотрен в парках и скверах.

В то же время ношение масок является обязательным в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 м.

Также читайте: Штрафовать за отсутствие маски в общественных местах будут только злостных нарушителей, - МВД

Автор: Володимир Янченко

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Denis Denissov 9ab7c2b0
    Европа уже год в намордниках и снова уходят на жёсткие карантины. Не до всех ещё дошло для чего это нужно?

    Маски заставляют носить не для защиты от вируса, а для психологической ломки людей.
    Вирус через любую маску проходит потому, что размер вируса в тысячи раз меньше размеров пор в маске. Ловить вирусы маской - это как ловить песчинки в волейбольную сетку.
    Суть принуждения к маскам в другом.
    Маска - это намордник, символ раба. Носишь маску - значит ты подчиняешься новому мировому порядку.
    В психологическом плане принудительное ношение масок - это примерно то же самое, что нашивание желтых звёзд на одежду евреев в Третьем рейхе. Вроде бы вас еще не загоняют в газовые камеры, но вам уже навязали нечто такое - «безобидное», но обязательное - что превращает вас в раба, ограничивает вашу свободу, ставит на вас метку, являющуюся условием для доступа или недоступа к каким-то совершенно элементарным вещам типа общественного транспорта или магазина.
  • Zelya Vsyo
    В парках и скверах можно ходить без маски, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8352
  • Georg Lotar Georg Lotar
    Не понял!!! Как так?! Да год назад при этой же власти за появление в парках и скверах ловили как опасных преступников!!! Помните,как бригада из двадцати ментов бросилась вязать парня переплывшего Днепр? Народ помнит! Так пусть объяснит дебильная власть,что изменилось!!!
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости