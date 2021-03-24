В парках и скверах можно ходить без маски, - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины уточнило перечень мест, где предусмотрено обязательное ношение масок в "красных" зонах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Согласно сообщению на сайте ведомства, масочный режим не предусмотрен в парках и скверах.

В то же время ношение масок является обязательным в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 м.

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