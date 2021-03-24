Индия приостанавливает экспорт вакцины CoviShield производства AstraZeneca, чтобы обеспечить собственное население, - СМИ

Вакцину не поставляли за границу с прошлого четверга. Приостановка экспорта затронет механизм COVAX, в рамках которого вакцины должна была получить в том числе и Украина.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

В министерстве здравоохранения Индии отметили, что страна столкнулась с новым всплеском заболеваемости и намерена расширить кампанию вакцинации населения.

Правительство разрешило с 1 апреля вакцинацию всех жителей страны старше 45 лет. Следовательно, власть заказала в Serum Institute of India около 141 млн доз вакцины.

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"Никакого экспорта, ничего до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется. Правительство не будет рисковать, когда так много людей нуждаются в вакцинации в Индии", – добавил собеседник агентства.

Приостановка экспорта повлияет на поставки вакцины в рамках международной инициативы COVAX. Сейчас индийский производитель уже задержал поставки препарата в Бразилию, Великобританию, Марокко и Саудовскую Аравию.

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Украина также использует вакцину CoviShield производства Serum Institute of India. Сейчас страна получила 500 тыс. доз вакцины, однако в контракте указано 1,5 млн доз.