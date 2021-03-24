Из-за грязной закулисной политической игры работа Украинского культурного фонда на грани коллапса, - Козленко
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор "Довженко Центра" Иван Козленко.
"Наблюдательный совет Украинского культурного фонда не определил победителя конкурса на должность исполнительного директора УКФ и объявил повторный конкурс. Довольно неожиданное решение, учитівая то, что фаворитка Минкульта, как говорили в кулуарах, Юлия Савостина набрала только 1 балл", - написал он.
Козленко возмутило, что больше всего голосов (4) набрала одна из самых слабых кандидаток. Речь идет об Анастасии Рагимовой баллотировавшейся в Верховную Раду по спискам "Слуги народа", но исключенной после ставших явными сомнительных фактов в биографии. В качестве єксперта-политолога появлялась на каналах группі Козака-Медведчука. Является апологетом экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса. Ее муж Насиб Рагимов в 2017 году был задержан в аэропорту "Борисполь" как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования.
Он отмечает, что Рагимова фактически анонсирует внедрение советских практик в оцениеваие и пддержку культурных проектов:
"Это человек, который обещает помогать хору Веревки и ансамблю Вирского, усилить экспертные советы путем приобщения авторитетных "людей с именем" из Академии искусств, внедрить цензуру путем установления "политической экспертизы проектов" и отказаться от поддержки национальных меньшинств.
Выросла Рагимова (по собственному признанию) на сериале "Моя прекрасная няня" и "само собой" смотрела сериал "Слуга народа", которые оба спродюсированы (по странному стечению обстоятельств) членом Наблюдательного совета УКФ Алексеем Кирющенко.
4 (!) члена политбюро в глубокой неосознанности отдали ей свои голоса. Интересно, что председатель наблюдательного совета Захаревич не воспользовался своим правом дополнительного голоса, что решило бы ситуацию окончательно в пользу Рагимовой".
Козленко напомнил, что накануне фактически вынудили нынешнего исполнительного директора Юлию Федив, которая и создавала УКФ, снять с конкурса свою кандидатуру..
"Теперь наиболее острый вопрос - о дальнейшей судьбе самого УКФ в краткосрочной перспективе. Юлия Федив подала заявление об увольнении и работает до 1 апреля (к этому времени новый конкурс не провести). Вместе с ней увольняются все ее заместители. Права подписи, следовательно, ни у кого нет. Документооборот и финансирование прекратятся. Организация окажется в оперативном коллапсе. И все это - следствие грязной закулисной политической игры по вытеснению Юлии Федив с позиции исполнительной директора УКФ. Своего результата мятежники достигли. Но при этом и завалили институт. Интересно, Минкульт снова выступит с заявлением, что ситуация должна решить "третья сторона"?", - подытожил он.
Сейчас по сути на паузу поставлены все подавшиеся на госфинансирование проекты. По календарному плану программ сейчас завершается этап экспертной оценки и должны стартовать переговорные процедуры.
Украинский культурный фонд (УКФ) - государственное учреждение, созданное в 2017 году с целью содействия развитию национальной культуры и искусства в стране, обеспечения благоприятных условий для развития интеллектуального и духовного потенциала личности и общества, широкого доступа граждан к национальному культурному достоянию, поддержки культурного разнообразия и интеграции украинской культуры в мировое культурное пространство. За три года фактической деятельности УКФ профинансировал сотни культурных проектов на разных уровнях по всей Украине.