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Дорожная карта по реализации "Минска" должна быть утверждена лидерами нормандской четверки, – Ермак

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Дорожная карта по реализации "Минска" должна быть утверждена лидерами нормандской четверки, – Ермак
Утверждение "дорожной карты" реализации Минских соглашений, которая может появиться на основе немецко-французского проекта с доработками украинской и российской сторон, должно происходить на уровне лидеров стран "нормандской четверки".

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Окончательным согласованием "дорожной карты", по нашему мнению, должны заниматься именно лидеры "нормандского формата". Данную позицию поддерживают наши коллеги из Франции и Германии", - сказал Ермак.

Глава Офиса Президента напомнил, что в решении лидеров стран "нормандского формата" определено, что "дорожная карта" разрабатывается в соответствующем четырёхстороннем формате на уровне политических советников лидеров Германии, Франции, Украины и РФ.

В тоже время Ермак добавил, что у Украины "нет возражений, чтобы в самом процессе разработки "дорожной карты" принимала участие Трёхсторонняя контактная группа".

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Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии

  • Николай Влад
    Что б ты уже сдох, со своей минской зрадой
  • Саша777
    Вместо того,щоб привлечь США,о чём недавно вспоминал Кравчук...Що мол в начале замеса США присутствовал,а потом вдруг исчез из переговоров,оставив этот непродуктивный формат 4х.Теперь вместо того,щоб вернуть США в переговоры,Ермак вкидывает дискурс о закреплении"Нормандского формата",новой,а скорее новостарой дорожной картой от которой толку як не было,так и не будет.Но задача у Ермака,мабуть и заключена в том,щоб никоим образом не привлекать США в переговоры.Для этого создаётся новая дорожная карта,опять же 4х,щоб закрепить статус США как не участника переговоров.Ну кому выгодно,щоб США не участвовал,объяснять мабуть не треба.Як вариант
  • Maxim Ak-Murza
    Дерьмак уже нашел своего брата , убиенного на Донбассе ? ****, вот такая лживая мразота - второе лицо в Украине(если считать Монику первым).
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