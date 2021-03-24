Акция на Банковой 20 марта: суд по избранию меры пресечения подозреваемым не состоялся

В Печерском районном суде Киеве не прошли заседания, на которых должны были избрать меры пресечения подозреваемым в повреждении здания Офиса Президента на акции 20 марта.

Об этом журналистам сообщил один из адвокатов Маси Найем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"В связи с тем, что судьи нет, мы идем из-под суда и будем ждать новой даты заседания. Когда мы обратились к помощнику суда, он сообщил, в связи с чем судебное заседание не состоялось", - рассказал Найем.

По его словам, судья заявила, что она находится в совещательной комнате, поэтому заседание задерживается, о чем защитники не были предупреждены заранее. Он добавил, что заседания они ждали с 16:00 и до окончания работы суда.

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Суд должен выбрать меры пресечения трем подозреваемым, в частности, лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову и ветерану АТО Евгению Строканю. По словам Найема, ходатайство об избрании меры пресечения адвокаты получили вечером 23 марта, а суд получил ходатайство утром 24 марта. Правоохранители ходатайствовали об избрании подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Это неприемлемо, так как само подозрение необоснованно. Те материалы, которые есть - место осмотра происшествия и допрос свидетелей - самих полицейских, их проводили следователи, которые не состоят в группе следователей по делу. Все, что известно из материалов и самого ходатайства - это то, что ребята были на самом акции, таким образом в их действиях предусматривают вызывающее поведение и неуважение к обществу", - сказал Найем.

Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве прошла акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

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По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

23 марта стало известно, что полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП.

В тот же день суд отправил писателя и ветерана Влада Сордо под круглосуточный домашний арест. По версии следствия, мужчина разбил стекло в дверях Офиса президента.