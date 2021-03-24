26-я Украинская антарктическая экспедиция отправилась на станцию "Академик Вернадский". ФОТО

Сегодня, 24 марта, на станцию ​​"Академик Вернадский" отправилась 26-я Украинская антарктическая экспедиция - ее участники проведут на ледяном континенте около 13 месяцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра.

Руководителем УАЭ будет рекордсмен по количеству зимовок на "Вернадском" - ученый-геофизик из Харькова Богдан Гаврилюк. Для него это будет уже девятая годовая экспедиция (до этого максимальное количество зимовок в УАЭ не превышала 8).

Всего в 26-й экспедиции будет 12 участников: 7 ученых, врач, повар, дизелист, системный механик и сисадмин. Из них 11 мужчин и 1 женщина - биолог Оксана Савенко, которое уже второй раз едет на зимовку (это также рекорд, ранее ни одна женщина дважды не зимовала).

В составе экспедиции больше всего представителей Харьковщины - 3, Киева и Черниговщины - по 2. Также по 1 участнику из Винницкой, Запорожской, Полтавской, Киевской и Львовской областей.

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Поскольку сейчас на "Вернадском" продолжается масштабная модернизация, то трое специалистов - дизелист, системный механик и сисадмин - поехали в экспедицию на месяц раньше, чтобы присоединиться к установке и настройке нового оборудования, с которым им предстоит работать.

Большая же часть экспедиции отправилась в Антарктиду сегодня, из аэропорта "Борисполь". Их путь проляжет через Турцию, Бразилию и Чили, где команду ждет 2-недельный карантин. Поэтому кораблем они будут добираться станции.

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