Заявление "Голоса": исключений из партии не будет

Слова отдельных членов фракции "Голоса" об их исключении из партии не соответствуют действительности. Члены партии должны "оставаться верными партийной идеологии и фракционной дисциплине".

Об этом говорится в официальном заявлении "Голоса", опубликованном на его странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы - политическая сила, которая твердо стоит на принципах демократии, патриотизма и ответственного лидерства. Мы убеждены, что в нашей партии решения должны приниматься вместе, а их соблюдение - быть обязательным для всех. Исключений не будет, потому что от этого зависит наша эффективность и выполнение нашей программы", - сказано в заявлении.

В партии напомнили, что она состоит и тысяч членов и сторонников в 21 регионе, 350 депутатов в местных советах. В таких условиях выполнение процедур и партийной дисциплины является критическим, считают в "Голосе".

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"Недавняя ситуация во фракции Верховной Рады - прецедент нарушения партийной и фракционной дисциплины. Вопрос согласования конституционной процедуры по вопросам полномочий Президента Украины является фундаментальным вопросом политики и не может оставаться без внимания. ... Заявления отдельных членов фракции по их исключения из партии являются не соответствующими действительности", - сказано в заявлении.

В партии пообещали сделать все, чтобы наладить коммуникацию внутри фракции и сохранить ее монолитность.

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Напомним, 23 марта нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин сообщил, что руководство партии "Голос" предупредило шестерых членов о возможном исключении из состава политической силы. Депутат "Голоса" Устинова заявила, что таким образом партия пытается избавиться от неугодных.





