В 10 громадах на Донбассе созданы военно-гражданские администрации, проводить выборы там по-прежнему небезопасно, - глава Донецкой ВГА Кириленко

Ситуация с безопасностью на подконтрольной Украине территории Донбасса за год почти не изменилась, поэтому в тех населенных пунктах, где опасно, проводить выборы не будут.

Об этом 24 марта заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

Решение Центральной избирательной комиссии о непроведении местных выборов в громадах у линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях принято на основании данных военных, СБУ и полиции, напомнил Кириленко. Сейчас ситуация с безопасностью в регионе не изменилась, сообщил он.

В тех громадах, где местные выборы не состоялись, в феврале этого года созданы военно-гражданские администрации. Продолжается процесс назначения руководителей ВГА, трое уже назначены.

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"Все десять новосозданных ВГА будут функционировать. И эти полномочия в чём-то большие и развёрнутые для принятия оперативных решений. Развитие громад будет, несмотря ни на что", - сказал председатель Донецкой областной ВГА.

Некоторые громады, где выборы не состоялись, находятся в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения, отметил Кириленко. Он также назвал условие, при котором местные выборы там будут проведены.

"Если есть мир, и мы видим, что не будет никакой угрозы, процедура выборов будет восстановлена", - подчеркнул руководитель Донецкой областной ВЦА.

Напомним, в 2020 году в 10 громадах на подконтрольных Украине территориях Донецкой области и восьми громадах Луганской областей отменили проведение местных выборов из-за невозможности обеспечить безопасность во время голосования. В этом году провести местные выборы также невозможно.

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