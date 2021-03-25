Суд отправил под домашний арест участника акции под ОП Строканя

Печерский райсуд Киева вечером 24 марта отправил под круглосуточный домашний арест еще одного участника акции в поддержку Сергея Стерненко под Офисом Президента 20 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, речь идет о главе организации "Неизвестный патриот" Евгении Строкане.

По словам адвоката Строканя Дмитрия Биловчука, меру пресечения судья определила на один месяц.

"Было несколько народных депутатов, которые готовы были взять Евгения на поруки, но судья отказала", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акция на Банковой 20 марта: суд по избранию меры пресечения подозреваемым не состоялся

Биловчук также добавил, что защита будет подавать апелляцию. Что касается других участников - рассмотрение суда предварительно состоится 30 числа, отметил он.

Заседание началось после 20:00, хотя было назначено на несколько часов раньше. Большинство журналистов на него не пустили, мотивируя тем, что их "нет в списках".

Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве прошла акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

Также читайте: Полиция открыла еще одно уголовное производство по факту событий под ОП

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

23 марта стало известно, что полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП.

В тот же день суд отправил писателя и ветерана Влада Сордо под круглосуточный домашний арест. По версии следствия, мужчина разбил стекло в дверях Офиса президента.

Также читайте: Полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП