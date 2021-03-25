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В штабе Навального отказались исправить карту с "российским" Крымом, - Чубаров

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В штабе Навального отказались исправить карту с "российским" Крымом, - Чубаров
Руководитель сети региональных штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков отказался исправить карту на сайте "Свободу Навальному", где оккупированный Крым обозначен как часть России.

Об этом сообщил в Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Состоялся разговор с Леонидом Волковым, в ходе которого я пояснил неприемлемость такого действа и предложил привести границы РФ в соответствие с международно признанными границами Украины, выведя на изображении полуостров Крым из границ РФ. Господин Волков пояснил мне невозможность предложенного мною исправления", - отметил Чубаров.

Он добавил, что не хочет "транслировать аргументы", которыми Волков объяснил свой отказ.

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"Путин, нет слов, убийца и бандит! А кем тогда являются те, кто поддерживает Путина в его бандитском вторжении в Крым и оккупации полуострова? Не хочу никому читать никаких нотаций, ограничусь лишь очевидным - хотите справедливости у себя дома, прекратите мародерствовать в чужом доме", - написал Чубаров.

В штабе Навального отказались исправить карту с российским Крымом, - Чубаров 01

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Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • Король Літр
    Очень ошибаются те, кто считает, что враг Украины - не Россия, а только Путин. Путина не было сто лет назад, и двести, и триста. А Россия была такой же, как и сейчас, т.е. врагом Украины.
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Всем давно известно, что даже самый либеральный кацапский либерал заканчивается там, где начинается украинский вопрос. Удивляет, что Чубаров об этом не знал.
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Кто бы ни стал следующим президентом казламордии - в отношении Украины ничего не изменится. Это в конце концов необходимо понять и принять как данность. И в соответствии с этим понимание выстраивать свою международную политику в отношении Мордора. И не нужно строить никаких иллюзий. Покуда Мордор жив покоя Украине не будет.
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