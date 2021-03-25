Зеленский поздравил футбольную сборную с ничьей в матче с Францией: "Not bad"
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую сборную по футболу со счетом 1:1 сыгравшей с командой Франции в первом туре отборочной стадии чемпионата мира-2022.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы государства.
"Ничья на выезде с чемпионами мира - not bad. Поздравляю команду и тренера с крутым результатом, полученным несмотря на солидные кадровые потери! Вперед, Украина!", - написал Зеленский.