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Зеленский поздравил футбольную сборную с ничьей в матче с Францией: "Not bad"

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Зеленский поздравил футбольную сборную с ничьей в матче с Францией: "Not bad"
Фото: uefa.com
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую сборную по футболу со счетом 1:1 сыгравшей с командой Франции в первом туре отборочной стадии чемпионата мира-2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы государства.

"Ничья на выезде с чемпионами мира - not bad. Поздравляю команду и тренера с крутым результатом, полученным несмотря на солидные кадровые потери! Вперед, Украина!", - написал Зеленский.

Зеленский поздравил футбольную сборную с ничьей в матче с Францией: Not bad 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Квалификация ЧМ-2022: Сборная Украины на выезде сыграла вничью с французами

Автор: Анна Судак

Топ комментарии

  • Andy Tiger
    мендель ще й футбол дивиться!?!
  • Король Літр
    Мовчи, обізяна, шо ти понімаєш?
  • Welt Schmerz
    Я хлопець простий: бачу цитату Митця - ставлю вподобайку.
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