СБУ "разоблачила" ЧВК, которая уже несколько лет легально действует в Польше. Это расследование - расправа с НАБУ, - Саакашвили

Частная военная компания, деятельность которой "разоблачила" Служба безопасности Украины, действует уже несколько лет в основном на территории Польши.

Об этом сообщил в Facebook глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили, передает Цензор.НЕТ.

"Совершенно открыто тренирует людей как в Украине, так и в Польше, которая входит в Евросоюз. Почему-то поляки не посчитали это какой-то нелегальной организацией. Это обычная международная практика, и никакого секрета тут нет. Если СБУ хочет расправиться с НАБУ и его представителем Шевченко, нечего выдумывать эти басни. Это обычная месть коррупционеров и главной коррупционной организации в Украине - СБУ. НАБУ и Высший антикоррупционный суд как кость в горле застряли у многих коррупционеров, и они ищут любой повод с ними расправится", - уверен Саакашвили.

Он констатировал, что от НАБУ хочется получить больше результатов, но точно нельзя обвинить в коррупции. "А все остальные правоохранительные органы глубоко коррумпированы. Не будет НАБУ - будет СБУ, которая сама является главным рассадником коррупции, главным врагом экономического развития Украины, так же как одним из основных подрывников безопасности Украины. По-хорошему организацию, которая придумывает такие глупости, нужно просто прикрыть", - отметил глава исполнительного комитета Национального совета реформ.

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Саакашвили посоветовал Зеленскому "гнать в шею таких "защитничков" национальной безопасности", потому что "они ни до чего хорошего ни его, ни украинскую государственность не доведут".

"Бьюсь об заклад, что это дело, как и многие другие, закончится ничем и окажется пшиком. Просто оно было создано для каких-то конкретных целей в данный момент и для конкретных политических игр накануне обсуждения закона о НАБУ в Верховной Раде. Такие грязные методы применяются в Российской Федерации, применялись в Советском Союзе, и это обычная практика авторитарных недемократических стран. Я все-таки про Украину гораздо лучшего мнения, и мне бы не хотелось, чтобы здесь внедрялись методы нашего врага", - резюмировал Саакашвили.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

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