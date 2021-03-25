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Байден сегодня проведет свою первую президентскую пресс-конференцию, - CNN

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Байден сегодня проведет свою первую президентскую пресс-конференцию, - CNN
Президент США Джо Байден проведет первую с момента вступления в должность пресс-конференцию в четверг, 25 марта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что мероприятие состоится на 65 день президентства демократа - самый длительный за последние сто лет срок с момента инаугурации до встречи с прессой. Обычно американские лидеры созывали пресс-конференции в первые 40 дней пребывания в должности.

Так, из-за пандемии коронавируса в Восточный зал Белого дома приглашены лишь 30 журналистов. Байден ожидает, что прессой будут затронуты такие вопросы, как пандемия, мигрантский кризис и вывод войск из Афганистана.

По данным телеканала, сам же президент готовится объявить о новой цели вакцинации в США.

Также о подготовке главы Белого дома к общению с журналистами рассказала его пресс-секретарь Джен Псаки.

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"Он, знаете ли, думает об этом. Это возможность для него поговорить с американским народом <...> напрямую через всех вас. И поэтому я думаю, что он думает о том, что он хочет сказать, что он хочет донести, где он может предоставить обновления, и, знаете, с нетерпением ждет возможности пообщаться со свободной прессой", - цитирует CNN Псаки.

Ранее Байден заявил, что до конца мая каждый американец получит доступ к COVID-вакцине. По его словам, к указанному сроку страна будет иметь 600 миллионов доз препаратов.

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Топ комментарии

  • Smith Wesson
    Достанет конверт а там написано - Вали все на папередника. 😬
    Будет рассказывать какой Трамп плохой и какие негодяи те у кого есть эти ужасные винтовки которые вышли из под контроля и сами начали стрелять во всех кого не попадя.
  • Саша Туманов
    3-0 в пользу Лёни! Не напрягаясь.
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Подкацапникам, которые пытаются нелепо шутить, по поводу возраста президента США, рекомендую вспомнить Рональда Рейгана, тоже весьма немолодого человека, и то, что случилось с вашей недоимперией во время его пребывания на посту..
    Могут ведь и повторить.
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