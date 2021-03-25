В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"16 669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 25 марта 2021 года. В частности, заболели 786 детей и 446 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 4 838 человек;
летальных случаев - 362;
выздоровели - 6 748 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 128 615 (в том числе методом ПЦР - 57 818, методом ИФА - 22 950, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 47 847).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 596 575 человек;
выздоровели - 1 283 020 человек;
летальных случаев - 31 135;
проведено ПЦР-тестов - 7 836 049.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1267), Одесской (1235), Житомирской (1136), Львовской (1032) и Хмельницкой (989) областях", - рассказал Степанов.
Отметим, что в Украине третьи сутки подряд фиксируется самый высокий показатель летальности за сутки с начала пандемии. За 22 марта были зафиксированы 333 летальных случая, за 23 марта - 342. До этого рекордом были 289 летальных случаев за сутки, зафиксированных по состоянию на 17 марта текущего года.
Кроме того, 16 669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выявленные в Украине за минувшие сутки, также являются рекордным показателем с начала пандемии. До этого рекордом были 16 294 новых случая, зафиксированные за 27 ноября 2020 года.