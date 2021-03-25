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В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек

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В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек
За минувшие сутки в Украине выявлены 16 669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - наибольшее количество с начала пандемии. В Украине третий день подряд фиксируется самая высокая смертность от COVID-19 за сутки.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"16 669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 25 марта 2021 года. В частности, заболели 786 детей и 446 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек 06

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек 03госпитализированы - 4 838 человек;

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек 03летальных случаев - 362;

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек 03выздоровели - 6 748 человек;

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек 03осуществлено тестирований за сутки - 128 615 (в том числе методом ПЦР - 57 818, методом ИФА - 22 950, ​​исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 47 847).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек 06

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек 08заболели - 1 596 575 человек;

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек 08выздоровели - 1 283 020 человек;

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек 08летальных случаев - 31 135;

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек 08проведено ПЦР-тестов - 7 836 049.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1267), Одесской (1235), Житомирской (1136), Львовской (1032) и Хмельницкой (989) областях", - рассказал Степанов.

Отметим, что в Украине третьи сутки подряд фиксируется самый высокий показатель летальности за сутки с начала пандемии. За 22 марта были зафиксированы 333 летальных случая, за 23 марта - 342. До этого рекордом были 289 летальных случаев за сутки, зафиксированных по состоянию на 17 марта текущего года.

Кроме того, 16 669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выявленные в Украине за минувшие сутки, также являются рекордным показателем с начала пандемии. До этого рекордом были 16 294 новых случая, зафиксированные за 27 ноября 2020 года.

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек 11
В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек 12
В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек 13
В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек 14

Автор: Степан Гутник

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