В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек

За минувшие сутки в Украине выявлены 16 669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - наибольшее количество с начала пандемии. В Украине третий день подряд фиксируется самая высокая смертность от COVID-19 за сутки.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"16 669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 25 марта 2021 года. В частности, заболели 786 детей и 446 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 4 838 человек;

летальных случаев - 362;

выздоровели - 6 748 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 128 615 (в том числе методом ПЦР - 57 818, методом ИФА - 22 950, ​​исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 47 847).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 596 575 человек;

выздоровели - 1 283 020 человек;

летальных случаев - 31 135;

проведено ПЦР-тестов - 7 836 049.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1267), Одесской (1235), Житомирской (1136), Львовской (1032) и Хмельницкой (989) областях", - рассказал Степанов.

Отметим, что в Украине третьи сутки подряд фиксируется самый высокий показатель летальности за сутки с начала пандемии. За 22 марта были зафиксированы 333 летальных случая, за 23 марта - 342. До этого рекордом были 289 летальных случаев за сутки, зафиксированных по состоянию на 17 марта текущего года.

Кроме того, 16 669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выявленные в Украине за минувшие сутки, также являются рекордным показателем с начала пандемии. До этого рекордом были 16 294 новых случая, зафиксированные за 27 ноября 2020 года.







