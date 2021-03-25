Расследователь Bellingcat Грозев назвал ТОП-7 спецслужб мира: Израиль на первом месте, а Украина на шестом и выше РФ

Болгарский журналист Христо Грозев из организации расследователей Bellingcat, который занимается изучением и информационной борьбой с российскими спецслужбами, назвал свой топ-7 спецслужб мира. Он поставил Украину выше России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает LIGA.net.

Грозев сообщил, что поговорил с изданием и ответил (субъективно) на вопрос о лучших, по его экспертному мнению, разведслужбах.

"Используя определенный набор критериев, я разместил разведывательные службы Украины выше российских – отчасти из-за недавних дерзких операций по экстракции вроде операции Цемаха или по ЧВК Вагнера", – пояснил он.

Вот список от Грозева:

1. Израиль

2. Китай

3. Нидерланды

4. Британия

5. США

6. Украина

7. Россия

Напомним, в июне 2019-го спецслужбы Украины "выдернули" из ОРДЛО "командира ПВО" боевиков Владимира Цемаха для расследования дела о сбивании лайнера рейса МН17. Он якобы был свидетелем падения Boeing. Боевика допросили для Гааги, но затем, под нажимом Кремля, выдали РФ вместе с другими по обмену.

Сотрудник Bellingcat уточнил, что, как и ранее, не комментирует продолжающееся расследование по так называемому Вагнергейту.

"А слухи, распространяемые сегодня в Украине о том, что мы "получили наводку от западной разведки о саботаже", являются просто дикими и безответственными выдумками", – резюмировал он.

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Напомним также , что ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Bellingcat собирается рассказать, что же произошло на самом деле.