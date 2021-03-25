Уклонялся от налогов на 97 млн грн: прокуратура вручила подозрение нардепу Виктору Мялику. ФОТО (обновлено)

Прокуроры вручили подозрение в уклонении от налогов на сумму 97 млн гривен народному депутату Украины. Речь идет о народном депутате из группы "За майбутнє" Викторе Мялике.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Суспильному" сообщил сам нардеп.

По словам Мялика, сейчас у него дома проходит обыск".

"По моему поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины )", - написала генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

По словам Венедиктовой, следствием установлено, что подозреваемый начал в 2012 году хозяйственную деятельность по строительству в с. Петропавловская Борщаговка и с. Софиевская Борщаговка Киевской многоквартирных жилых домов для получения прибыли от последующей продажи квартир и нежилых помещений в них. При этом регистрации в качестве субъекта хозяйственной деятельности в форме физического лица-предпринимателя или юридического лица не осуществил.



Фото: Венедиктова/Facebook

После завершения возведения домов, он зарегистрировал на себя право собственности на 1221 объект недвижимого имущества в них. В течение 2015-2020 годов уполномоченное им по доверенности лицо продавало недвижимость и передала ему более 360 млн грн дохода от этих операций.

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Доходы от реализации квартир и нежилых помещений подозреваемый декларировал, как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%.

"Предварительно, по данным экспертизы, таким образом народный депутат уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 97 млн ​​грн.", - добавила генпрокурор.

Согласно декларации депутата за 2019 г. ему принадлежит 158 квартир в Киево-Святошинском районе на Софиевской Борщаговке. Площадь квартир от 38 до 95 квадратных метров. Кроме того нардепу принадлежат гаражи, места для парковок и земельные участки площадью от 520 до более 1000 кв. метров в том же районе.



Фото: соцсети

Напомним, осенью правоохранители сообщили подозрение нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко. Его подозревают во взяточничестве. В последствие Юрченко исключили из партии, а также взяли под стражу. Позже он вышел под залог, но затем арест Юрченко продлили.





