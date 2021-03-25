Черниговщина в шаге от "красной" зоны. Возможны жесткие ограничения, - глава ОГА Коваленко
Об этом заявила глава Черниговской ОГА Анна Коваленко 24 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облгосадминистраици.
По состоянию на 24 марта коэффициент обнаружения новых случаев инфицирования составлял 16,6% при предельном показателе 20%.
"В области превышен показатель уровня госпитализации - более 80%, и он постоянно растет. На сегодня в медучреждениях на лечении находится 736 человек. Занято 61% койко-мест, определенных для лечения больных COVID-19. Загруженность коек с кислородом составляет 55%", – сказала она.
По ее словам, для госпитализации пациентов с COVID-19 в 18 больницах области подготовлена 1621 койка, из них более 88% обеспечены подачей кислорода.
"Сейчас область находится в "оранжевой" зоне. Это значит, что мы на границе с "красным" уровнем эпидемической опасности. Если динамика заболеваемости будет сохранена, то будем вынуждены вводить жесткие карантинные ограничения", – добавила она.
Председатель облгосадминистрации также отметила, что в регионе продолжается иммунизационная компания против коронавирусной инфекции и прививки получили 2965 человек.