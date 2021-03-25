ЧАЭС перешла на особый режим работы

С сегодняшнего дня "Чернобыльская АЭС" переводит персонал на особый режим работы в связи с введением противоэпидемических мер.

Данное решение принято на основании приказа от 24.03.2021 № 376 "О введении простоя на предприятии", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЧАЭС.

"Минимум до 4 апреля 2021 года на рабочих местах останется оперативный персонал, который обеспечивает ядерную и радиационную безопасность объекта. Также будут привлекаться сотрудники, участие которых в производственном процессе станции является необходимым", - следует из сообщения.

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