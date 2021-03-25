Советник главы МВД Варченко о протестах под ОП: Еще до 10 человек будут привлечены к административной ответственности

Нескольким участникам инкриминируют хулиганство и уничтожение имущества. Сейчас определяется круг людей, которые непосредственно это делали.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом рассказал советник главы МВД Иван Варченко.

"Я не могу подменять следствие и полицию, но все те, кто совершал неполитические действия, действия, связанные с хулиганством и уничтожением имущества, будут нести ответственность. Сейчас определяется круг людей, которые непосредственно это делали. Пятерым людям объявлено подозрения (в тот же день объявили подозрение еще одному активисту Роману Ратушному. - Ред.), насколько я знаю, еще до 10 человек будут привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство... Подозрения по ч. 4 ст. 296 - массовое хулиганство с применением различных средств, и ч. 2 ст. 194 УК - умышленное уничтожение имущества", - отметил советник министра внутренних дел.

Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве прошла акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

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По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

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23 марта стало известно, что полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП.

В тот же день суд отправил писателя и ветерана Влада Сордо под круглосуточный домашний арест. По версии следствия, мужчина разбил стекло в дверях Офиса президента. 24 марта суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста для еще одного участника акции в поддержку Сергея Стерненко - главы организации "Неизвестный патриот" Евгения Строканя.