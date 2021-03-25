Госдеп США о разговоре Байдена и Зеленского: "Звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями"
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил заместитель помощника Госссекретаря США Джордж Кент.
"Важно понимать: звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями. ... Это вопросы, которые стоят на повестке дня США и Украины. Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха. Это значит, что мы хотим, чтобы правительство и президент Зеленский преуспели. Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы", - отметил Кент.
По его словам, доверие очень важно в любых отношениях. Как внутри страны, так и между странами.
Отвечая на вопрос, как Зеленский и его администрация справляются со своими обязанностями, Кент отметил: "Я бы сказал, что самое главное - это то, чтобы президент Зеленский выполнял приоритеты и свои обещания, которые он дал украинскому народу - ведь именно они его выбрали".