Госдеп США о разговоре Байдена и Зеленского: "Звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями"

США готовы поддержать Украину в обороне от агрессии со стороны России, а также в преодолении вызовов изнутри, и здесь речь идет о реформах и борьбе с коррупцией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил заместитель помощника Госссекретаря США Джордж Кент.

"Важно понимать: звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями. ... Это вопросы, которые стоят на повестке дня США и Украины. Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха. Это значит, что мы хотим, чтобы правительство и президент Зеленский преуспели. Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы", - отметил Кент.

По его словам, доверие очень важно в любых отношениях. Как внутри страны, так и между странами.

Отвечая на вопрос, как Зеленский и его администрация справляются со своими обязанностями, Кент отметил: "Я бы сказал, что самое главное - это то, чтобы президент Зеленский выполнял приоритеты и свои обещания, которые он дал украинскому народу - ведь именно они его выбрали".

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