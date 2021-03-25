Премьер Хорватии Пленкович вакцинировался от коронавируса препаратом AstraZeneca
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Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, министр здравоохранения Вили Берош и председатель Сабора (однопалатный парламент страны) Гордан Яндрокович вакцинировались от коронавируса.
Как сообщает HIA, прививку им сделали препаратом британо-шведской компании AstraZeneca, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Сегодня мы направили сильное послание доверия медицинской науке, профессии, в особенности в связи с тем, что мы привились вакциной AstraZeneca", - сказал главы Минздрава.
Отметим, вакцинация населения от коронавируса началась в Хорватии 27 декабря 2020 года. На сегодня сделали прививку более 311 тысячам гражданам этой страны.