Премьер Хорватии Пленкович вакцинировался от коронавируса препаратом AstraZeneca

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, министр здравоохранения Вили Берош и председатель Сабора (однопалатный парламент страны) Гордан Яндрокович вакцинировались от коронавируса.

Как сообщает HIA, прививку им сделали препаратом британо-шведской компании AstraZeneca, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сегодня мы направили сильное послание доверия медицинской науке, профессии, в особенности в связи с тем, что мы привились вакциной AstraZeneca", - сказал главы Минздрава.

Отметим, вакцинация населения от коронавируса началась в Хорватии 27 декабря 2020 года. На сегодня сделали прививку более 311 тысячам гражданам этой страны.

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