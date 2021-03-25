Пациенты, получившие первую дозу вакцины Covishield, могут делать вторую прививку другим однотипным препаратом, - советник Степанова Виноград

В Европе после вакцинации первой дозы одной вакциной для второй дозы брали другую, но однотипную.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила советник главы Минздрава по вопросам биологической безопасности, врач Наталья Виноград.

По ее словам, в Украине нет проблемы с нехваткой вторых доз вакцины для людей, которые сделали первую прививку.

"Была дорожная карта, было рассчитано, ведется ежедневный учет, сколько привито и сколько нужно будет потом для тех людей вторых доз остаться... Хотя видите опыт Европы - у них произошел сбой неоднократно с поставкой вакцины - и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca. Это действительно серьезный вопрос. Производители не выдерживают контракты. И из того возникали очень большие проблемы. Решали их по-разному. После вакцинации первой дозы одной вакциной для второй дозы брали другую, но однотипную. Второй вариант - отсрочили введение второй дозы", - рассказала Виноград.

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