Пациенты, получившие первую дозу вакцины Covishield, могут делать вторую прививку другим однотипным препаратом, - советник Степанова Виноград
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила советник главы Минздрава по вопросам биологической безопасности, врач Наталья Виноград.
По ее словам, в Украине нет проблемы с нехваткой вторых доз вакцины для людей, которые сделали первую прививку.
"Была дорожная карта, было рассчитано, ведется ежедневный учет, сколько привито и сколько нужно будет потом для тех людей вторых доз остаться... Хотя видите опыт Европы - у них произошел сбой неоднократно с поставкой вакцины - и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca. Это действительно серьезный вопрос. Производители не выдерживают контракты. И из того возникали очень большие проблемы. Решали их по-разному. После вакцинации первой дозы одной вакциной для второй дозы брали другую, но однотипную. Второй вариант - отсрочили введение второй дозы", - рассказала Виноград.