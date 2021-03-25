Распиаренная росСМИ "делегация из Китая" в оккупированном Крыму оказалась торговцами с рынков Москвы, - СМИ

В начале марта 2021 года оккупационная администрация РФ в Крыму сообщила о "делегации из Китая, которая оценила туристический потенциал" полуострова: это сообщение распространили пропагандистские СМИ. Однако выяснилось, что "делегаты" являются торговцами с рынков Москвы

Как выяснил российский ресурс Медуза, в Китае ничего не знают о таком "представительном" и "официальном" визите, передает Цензор.НЕТ.

"Делегаты", как рассказали оккупанты, побывали 9-11 марта на винодельческих хозяйствах и курортах, поучаствовав в некоем круглом столе в Крыму, но госСМИ РФ сообщили об этом только после поста в Facebook от члена пророссийской партии ОПЗЖ в Украине Вадима Рабиновича. Тот заявил, что "это ответный ход Китая из-за позиции Украины по Мотор Сич". Эту идею и подхватили пропагандисты из РФ.

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Спикер МИД КНР Чжао Лицзянь заявил в ответ на вопрос сотрудника росСМИ о посте Рабиновича, что "позиция Китая по Крыму неизменна", и попросил "не политизировать деловую активность китайских компаний".

Представители "китайской делегации" на одном из крымских винодельческих хозяйств. 9–11 марта 2021 года, Крым

Об визите не сообщало ни госагентство КНР Синьхуа, ни газета компартии Жэньминь жибао, ни другие китайские госведомства, СМИ или соцсети.

Рассказывая об "официальном визите" в Крым, оккупанты называли имена – "замруководителя "Ассоциации российско-китайской дружбы" Чэнь Шаньвэнь, гендиректор "Пекинской экспортно-импортной торговой компании Кай Шэн" Чжао Кай и председатель совета директоров ОАО "Хао Лан" Чэнь Юн".

По данным Медузы, Шаньвэнь и Юн – совладельцы фирмы "Хао Лан" (зарегистрирована в провинции Чжэцзян), предприятия малого бизнеса по производству кожевенных, меховых и перьевых изделий и продаже обуви. "Ассоциация российско-китайской дружбы" встречается только в сообщениях об этом визите. В китайском реестре юрлиц нет и "Пекинской экспортно-импортной торговой компании".

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Как рассказал изданию некий представитель московской китайской диаспоры, все трое участников "делегации Китая в Крым" уже много лет живут в Москве, тесно связаны друг с другом и продают на оптово-розничных рынках "Москва" и "Садовод" товары легкой промышленности.

"На самом деле все трое участников делегации в Крым уже много лет живут в Москве и здесь же занимаются бизнесом, рассказал представитель московской китайской диаспоры. По фото- и видеорепортажам о визите китайской делегации в Крым представители китайской бизнес-диаспоры Москвы опознали своих знакомых. Чэнь Шаньвэнь, Чэнь Юн и Чжао Кай, по утверждению источников "Медузы", тесно связаны друг с другом, они продают товары легкой промышленности на оптово-розничных рынках "Москва" и "Садовод", - пишет издание.