У Украины достаточно денег и без транша МВФ, - советник Зеленского Устенко
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил советник президента Олег Устенко.
Советник главы государства отметил,что по его информации сейчас продолжаются технический консультации с МВФ.
"И глава Кабмина, и отдельные министры, скажем, министры финансов, экономики, соцполитики и энергетики находятся на постоянной связи с МВФ, в том числе и НБУ. Насколько мы понимаем, в Офисе президента идет технический процесс согласований. И план "А" – это как раз тот план, что мы продолжаем сотрудничество с МВФ. Тем более та часть законопроектов, которые представляли как раз узкие места, касающиеся, скажем, антикоррупционной архитектуры, реформы судебной системы – они уже были поданы в Раду. Поэтому в базовой логике мы продолжаем с ними сотрудничать", - отметил Устенко.
В то же время, советник Зеленского добавил, что у Украины пока есть "уровень устойчивости" и без средств МВФ.
"Но справедливости ради нужно сказать, что у нас есть достаточный уровень устойчивости – это 28,5 млрд долларов золотовалютных резервов, которые у нас есть, которые перекрывают 5 месяцев нашего импорта, считается рискованной зона меньше 3 месяцев. Фактически сейчас у нас есть на 70% больше того, что считается допустимым минимумом", - объяснил он.