На востоке Австрии нельзя будет посещать магазины и парикмахерские без отрицательного теста на COVID-19

В трех восточных регионах Австрии в начале апреля вводят жесткий карантин, после него для посещения магазинов потребуется тест на коронавирус.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Kurier.

Локдаун вводится в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде с 1 по 6 апреля, из-за высокой заболеваемости коронавирусом и переполненности больниц.

Будут закрыты магазины, кроме продовольственных и аптек, а также предприятия сферы услуг. В местах скопления людей будет необходимо носить маски.

На предприятиях раз в неделю будут проводиться тесты на коронавирус. После окончания локдауна отрицательный тест будет необходим для посещения магазинов и парикмахерских.

Школьники останутся на дистанционном обучении до 9 апреля.

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19 марта 2021 года глава Минздрава Германии Йенс Спан заявил, что Европе не хватает вакцин от коронавируса.

20 марта стало известно, что Евросоюз может запретить экспорт вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca, пока не будут выполнены внутренние обязательства.

21 марта в Еврокомиссии заявили, что ЕС не будет передавать вакцины от COVID-19 развивающимся странам, пока не решит проблем с поставками для себя.