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ВНО-2021: опубликован график проведения тестирования, правила и условия

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ВНО-2021: опубликован график проведения тестирования, правила и условия
Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая и завершится 15 июня.

Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО), его основная и дополнительная сессии в этом году, уверяют в Министерстве образования, состоятся в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Пробное внешнее независимое оценивание в этом году состоится 10 апреля. Учитывая эпидемическую ситуацию, участники могут выбрать только один предмет для его прохождения. В то же время они смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов.

Результаты пробного ВНО 2021 будут обнародованы на информационных страницах участников 16 апреля.

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Участие в основной сессии внешнего независимого оценивания является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты по не более чем 5-ти учебным предметам из следующего перечня:

  • украинский язык;
  • украинский язык и литература;
  • математика;
  • история Украины;
  • биология;
  • география;
  • физика;
  • химия;
  • английский язык;
  • испанский язык;
  • немецкий язык;
  • французский язык.

При этом для лиц, которые в текущем году завершают получение полного общего среднего образования, обязательным будет прохождение ВНО по 4 учебным предметам:

  • украинский язык (все задания сертификационной работы) или русский язык и литература (субтест "Аттестационные задания");
  • математика (перечень заданий зависит от уровня, на котором соискатель образования изучал данный учебный предмет);
  • история Украины (субтест "Период ХХ - начало XXI века") или один из иностранных языков (перечень заданий зависит от уровня, на котором соискатель образования изучал данный учебный предмет);
  • один из учебных предметов (история Украины, биология, география, физика, химия, иностранные языки).

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В текущем году основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая и завершится 15 июня. Она будет проходить по следующему графику:

  • 21 мая – химия
  • 24 мая – испанский, немецкий, французский языки
  • 25 мая – английский язык
  • 28 мая – математика, математика (задачи уровня стандарта)
  • 1 июня – украинский язык, украинский язык и литература
  • 4 июня – история Украины
  • 7 июня – физика
  • 10 июня – биология
  • 15 июня – география

Информация о результатах основной сессии ВНО по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2021 года включительно.

Автор: Степан Гутник

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