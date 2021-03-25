ВНО-2021: опубликован график проведения тестирования, правила и условия

Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая и завершится 15 июня.

Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО), его основная и дополнительная сессии в этом году, уверяют в Министерстве образования, состоятся в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Пробное внешнее независимое оценивание в этом году состоится 10 апреля. Учитывая эпидемическую ситуацию, участники могут выбрать только один предмет для его прохождения. В то же время они смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов.

Результаты пробного ВНО 2021 будут обнародованы на информационных страницах участников 16 апреля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Красные" зоны и вступительная кампания: Пробное ВНО, основная сессия и экзамены будут проходить в стандартном формате

Участие в основной сессии внешнего независимого оценивания является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты по не более чем 5-ти учебным предметам из следующего перечня:

украинский язык;

украинский язык и литература;

математика;

история Украины;

биология;

география;

физика;

химия;

английский язык;

испанский язык;

немецкий язык;

французский язык.

При этом для лиц, которые в текущем году завершают получение полного общего среднего образования, обязательным будет прохождение ВНО по 4 учебным предметам:

украинский язык (все задания сертификационной работы) или русский язык и литература (субтест "Аттестационные задания");

математика (перечень заданий зависит от уровня, на котором соискатель образования изучал данный учебный предмет);

история Украины (субтест "Период ХХ - начало XXI века") или один из иностранных языков (перечень заданий зависит от уровня, на котором соискатель образования изучал данный учебный предмет);

один из учебных предметов (история Украины, биология, география, физика, химия, иностранные языки).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почти 319 тыс. учеников зарегистрировались для участия в ВНО, - Минобразования

В текущем году основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая и завершится 15 июня. Она будет проходить по следующему графику:

21 мая – химия

24 мая – испанский, немецкий, французский языки

25 мая – английский язык

28 мая – математика, математика (задачи уровня стандарта)

1 июня – украинский язык, украинский язык и литература

4 июня – история Украины

7 июня – физика

10 июня – биология

15 июня – география

Информация о результатах основной сессии ВНО по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2021 года включительно.