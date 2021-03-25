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Проведем лабораторный контроль китайской вакцины от коронавируса после получения первой партии, - Степанов

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Проведем лабораторный контроль китайской вакцины от коронавируса после получения первой партии, - Степанов
Китайская вакцина после доставки в Украину пройдет лабораторный контроль. Первая партия препарата составит 200 тысяч доз.

Об этом глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Первая партия 200 тысяч доз, после того, как привезут, они должны пройти лабораторный контроль... Мы очень быстро его проведем, до 10 дней", - отметил министр.

Ранее Степанов заявил, что вакцина от коронавируса китайской компании Sinovac (CoronaVac) должна поступить в Украину до конца марта. 

Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • Oleg Khasyanov
    А что должен выявить лабораторный контроль в вакцине?? Стерильность?! Чио?! Как лабораторный контроль выявит эффективность вакцины от ковида и безопасность прививаемых пациентов????! На кого рассчитаны заявления Степанова?
  • violator
    Степанов черный плащ ( за 620 000 грн. )
    Проведем лабораторный контроль китайской вакцины от коронавируса после получения первой партии, - Степанов - Цензор.НЕТ 5320
  • 5 копійок
    Як завжди на ЗЕлохів.
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