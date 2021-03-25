За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 35 человек, выздоровели - 600, выявили 1267 новых случаев, - Кличко. КАРТА

За сутки в киеве подтверждены 1267 случаев заболевания коронавирусом (всего 156603).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, заболели: 726 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 475 мужчин в возрасте от 18 до 91 лет, 32 девочки от 1 до 17 лет и 34 мальчика от 1 недели до 17 лет.

Также зафиксировано 35 летальных случаев от вируса (всего 3198)

За сутки госпитализированы 144 больных COVID-19, 370 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус.

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В то же время 600 человек преодолели коронавирус (всего 103722).

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (259), Днепровском (165) и в Деснянском (160) районах.