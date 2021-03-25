В Украине изменились правила выдачи автомобильных номеров

Каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства номерные знаки только своей области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

"Номерные знаки всегда были и есть визитной карточкой каждого транспортного средства. Они являются необходимой частью любого авто. В Украине не разрешено ездить без опознавательных знаков. Поэтому каждый владелец пытается получить "красивые" номерные знаки соответствующего региона", - говоится в сообщении.

Отмечается, что МВД Украины принят приказ от 2 марта 2021 № 166, который вступает в силу с момента его опубликования. Он устанавливает единые образцы государственных номерных знаков транспортных средств и требования к ним. В частности, определены правила применения, типы и основные размеры государственных номерных знаков, установлены требования к информационному содержанию и техническим характеристикам.

Основным нововведением, которое вводится, является изменение определения административно-территориальной принадлежности транспортного средства, а именно не по месту прописки владельца, как было до сих пор, а по месту осуществления регистрации (перерегистрации) транспортного средства. То есть, каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства, независимо от места прописки владельца, номерные знаки только своей области.

Указанные требования не распространяются на номерные знаки, которые граждане оставили на платном хранении в сервисном центре МВД.

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"Такое нововведение позволяет оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками, а также избежать лишних расходов: материальных на изготовлении и логистических на доставке и хранении в сервисных центрах МВД номерных знаков других регионов. В конечном итоге это приведет к экономии бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Сервисные центры МВД постоянно на связи: с вопросами, благодарностями и жалобами в Главное сервисного центра МВД можно обращаться по телефону (044) 290 19 88. Также консультации предоставляются на официальной странице в Facebооk, а ответы на часто задаваемые вопросы и новости сервисных центров МВД можно найти на сайте.