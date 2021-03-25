Бизнесу и работникам в "красных" зонах выплатят по 8 тыс. грн и дополнительно сумму из местного бюджета, - замглавы ОП Тимошенко

Количество областей, оказавшихся в "красной" зоне будет увеличиваться, поэтому в ОП планируют использовать новый механизм компенсаций бизнесу и работниками во время карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

"Эта тема стала приоритетной во вторник на подготовительном заседании президиума Конгресса местных и региональных властей - органа, который уже стал качественно новой площадкой для эффективной координации действий с тем, чтобы учитывать интересы жителей и крупных городов, и маленьких поселков", - отметил замглавы ОП.

По его словам, не исключено, что в Украине количество областей, которые окажутся в "красной зоне", будет увеличиваться. Именно поэтому сейчас планируют использовать новый механизм компенсаций.

"Из средств государственного бюджета выплачивается 8000 гривен, также за счет местного бюджета добавляется еще сумма, размер которой должен определить орган местного самоуправления, Заявки, как и в декабре-январе, будут приниматься через за приложение "Дія". Уверен, что центральная власть свои обязательства выполнит. Ждем поддержку лидеров местных громад", - подчеркнул Тимошенко.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко рассказал, что одним из приоритетов президентской программы является развитие медицинской инфраструктуры. Планируется, что в 2021 году будет построено или реконструировано 177 приемных отделений в больницах, которые одновременно оборудуются современной медицинской техникой для быстрого спасения больных.

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