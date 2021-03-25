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Постановления об отставке Степанова в Раде нет, - Разумков

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Постановления об отставке Степанова в Раде нет, - Разумков
В Верховной Раде нет зарегистрированных проектов постановлений об увольнении кого-либо из министров, в том числе руководителя Министерства здравоохранения Украины Максима Степанова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в программе "Здоровая политика" на Украинском радио заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Относительно разговоров об отставке Степанова. Они идут достаточно давно, и они инициировались некоторыми политическими силами, представленными в парламенте. Но по состоянию на сегодняшний день ни по одному из министров нет реальных проектов постановлений об их увольнении, которые могли бы быть рассмотрены вскоре в зале. И я не уверен, что в ближайшее время они также появятся", - отметил глава парламента.

При этом он убежден, что такие процессы, как отставка министра здравоохранения, "не пойдут на пользу при получении вакцины и во время борьбы с третьей волной коронавируса".

Вместе с тем спикер подчеркнул, что в Украине "есть большие проблемы" с вакцинацией от коронавирусной болезни COVID-19.

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Автор: Богдан Русінко

Топ комментарии

  • Senator S 01a656ec
    Если это правительство не уйдет в отставку,к осени будет полный атас и капздец
  • Женя Калаш
    Пока он устраивает ОП Зе в схемах по распилу бабла на "секретные " закупки типа вакцин. Потом на него можно будет всех "собак повесить", а он свалит. договорняк.
  • Ptyburdukov
    ... ищут пожарные, ищут милиция, ищут не могут найти... (с)
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