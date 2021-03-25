Кабмин продлил до 1 мая фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-ч, - постановление

Кабинет министров Украины постановлением № 238 от 24 марта продлил до 1 мая текущего года действующую цену на электроэнергию для населения. В настоящее время тариф составляет 1,68 грн/кВт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее постановление Кабмина.

Согласно постановлению Кабмина, электроэнергия, потребляемая на технические цели (например, работу котельных, лифтов, освещение дворов) в общежитиях и многоквартирных домах, также будет оплачиваться по этому тарифу. По фиксированной цене также будут оплачивать дачные, садовые, гаражно-строительные кооперативы на технические цели и освещение.

При наличии двузонных счетчиков потребители оплачивают половину цены за период с 23.00 до 7.00, при наличии трехзонных счетчиков – 1,5 фиксированной цены с 8.00 до 11.00 и с 20.00 до 22.00 и 0,4 этой цены – с 23.00 до 7.00. Во всех остальных временных промежутках оплачивается полная цена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цена на электроэнергию для населения с 1 апреля, скорее всего, останется 1,68 грн/кВт, - Шмыгаль

Отметим, что вчера в ходе заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что что цена на электроэнергию для украинцев останется на уровне 1,68 грн за кВт.