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Вводить тотальный локдаун в Украине на сегодняшний день нецелесообразно, - Разумков

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Вводить тотальный локдаун в Украине на сегодняшний день нецелесообразно, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает нецелесообразным введение жестких карантинных ограничений на территории всей Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Разумков заявил в эфире "Украинского радио".

"По состоянию на сегодня мы не планируем вводить полный локдаун… Вводить по всему государству полный карантин на сегодняшний день нецелесообразно", - подчеркнул спикер.

Разумков рассчитывает на то, что для введения "полного локдауна" в Украине не будет необходимости, но "реакция должна быть адекватной тем вызовам, которые будут стоять и перед властью, и перед Украинским государством".

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Автор: Богдан Русінко

Топ комментарии

  • Вася Ветров df1d9b32
    Все смерти,на вашей совести ,если она у вас есть.локдаун уже неделю назад надо было ввести
  • Підлога Маккартні
    а что важнее: паска второго или шашлыки первого?
  • Вла
    сусідні держави вже ввели, а ви все вагаєтеся, бо самі розумні?
    будете вводити, коли буде запіздно.
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