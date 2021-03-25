Вводить тотальный локдаун в Украине на сегодняшний день нецелесообразно, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает нецелесообразным введение жестких карантинных ограничений на территории всей Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Разумков заявил в эфире "Украинского радио".

"По состоянию на сегодня мы не планируем вводить полный локдаун… Вводить по всему государству полный карантин на сегодняшний день нецелесообразно", - подчеркнул спикер.

Разумков рассчитывает на то, что для введения "полного локдауна" в Украине не будет необходимости, но "реакция должна быть адекватной тем вызовам, которые будут стоять и перед властью, и перед Украинским государством".

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