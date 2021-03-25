Германия живет в новой пандемии, - Меркель о распространении "британского" штамма коронавируса

ФРГ переживает "новую пандемию" COVID-19 из-за распространения "британской" мутации вируса, которая заразнее и агрессивнее.

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила в четверг, выступая с правительственным заявлением в бундестаге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По сути, мы живем в новой пандемии, и действие предыдущих локдаунов, если бы у нас был только старый вирус, было бы сегодня таким, что у нас бы в Германии сейчас индекс заражения был бы намного меньше 50 (новых случаев на 100 тыс.чел.). Этого не происходит, потому что эта (британская) мутация агрессивнее и заразнее", - сказала Меркель

Правительство хочет начать смягчение общественных ограничений только тогда, когда рост заражения за семь дней будет составлять менее 50 новых случаев коронавируса на 100 тыс. человек.

"Мы находимся в фазе нарастающего роста", - добавила Меркель.

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